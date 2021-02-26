26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yürekli annelerin evlat çığlığı! Van'da evlat nöbeti başladı

Yürekli annelerin evlat çığlığı! Van'da evlat nöbeti başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2021 14:45
Güncelleme:26.02.2021 15:31
Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin nöbeti Van'da başladı. Detayları Anadolu Ajansı muhabiri Mesut Varol aktardı.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 7 aile, "Artık yeter yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.

Binanın penceresinden bakan HDP'lilere de tepki gösteren aileler, oturma eylemi başlattı.

Kızı Şerima'nın 8 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirten anne Nazlı Sancar, senelerdir evladından haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar Van'da oturma eylemini sürdüreceklerini anlatan Sancar, şöyle konuştu:

"Sonuna kadar kararlıyız, evlatlarımızı almadan eyleme son vermeyeceğiz. Evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Onlara karşı dik duracağız. 1,5 yıldır Diyarbakır'da eyleme devam ediyorduk. Bundan sonra kendi memleketimizde bu eyleme devam edeceğiz. Eylememiz Türkiye'ye ışık olacak. Ya zafer ya ölüm."

Çocuğu 9 yaşındayken dağa kaçırılan Eyüp Baran ise "Çocuğumu evin önünden kaçırdılar. 6 senedir arıyorum ama vermiyorlar. Ne ölüsü ne de dirisi hakkında bilgi alamadım. Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Bu eylememiz devam ediyor. Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu. Onlardan habersiz götürmediler." diye konuştu.

Çocuğu 8 yıl önce dağa kaçırılan Fikret Koç da "Ölüme kadar bu mücadelemiz devam edecek. Çocuğuma kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van'da evlat nöbeti başladı
Van'da evlat nöbeti başladı
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na çöp tepkisi
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na çöp tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "Kanal İstanbul" açıklaması
Kısıtlamalar hangi illerde esnetilecek?
Kısıtlamalar hangi illerde esnetilecek?
Darbenin her türlüsüne karşıyız
"Darbenin her türlüsüne karşıyız"
Boğaziçi'ndeki Kabe provokasyonu hakkında flaş gelişme
Boğaziçi'ndeki Kabe provokasyonu hakkında flaş gelişme
Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Memleket işi gönül işi
Memleket işi gönül işi
Yerli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA seri üretime geçti
Yerli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA seri üretime geçti
Maltepe sokaklarında son durum
Maltepe sokaklarında son durum
Milletin Adamı 67 yaşında!
Milletin Adamı 67 yaşında!
Tacizi ifşa eden CHP'liye ihraç!
Tacizi ifşa eden CHP'liye ihraç!
Daha Fazla Video Göster