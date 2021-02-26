HDP'li kadın evlat nöbetindeki acılı anneleri gülerek izledi
Diyarbakır'daki acılı annelerin başlattığı evlat nöbeti Van'da da büyüyerek devam ediyor. Van'da çocukları HDP tarafından dağa kaçırılan ailelere ayaklandı. Bir HDP'linin evlat nöbetindeki acılı aileleri gülerek seyretmesi 'pes' dedirtti.
Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.
Ellerindeki 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizler bulunduran anneler, buradan HDP İl Binası kadar yürüdü.
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Burada annelerin sitemlerini il binasının balkonunda izleyen HDP'li kadın, gülerek karşılık verdi.
Acılı annelerin yakarışına gülerek karşılık veren kadının bu hareketi büyük tepki topladı.