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Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı

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Giriş: 15.01.2023 19:44
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı, civciv tedaviye alındı. Kırsal Beyoğlu Mahallesi'nde, Tuğba Çakmak'ın kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan 22 gün sonra civciv çıktı.
Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı
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