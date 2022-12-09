09 Aralık 2022, Cuma
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Yüce Allah'ın kullarına daveti: Namaz
"Namaz dinin direği, müminin miracıdır. " Allah'ın sonsuz nimetlerini, kainatı ayaklarına serdiği kulundan öncelikle beklediği vazifesidir namaz. Bir zikir, bir şükür, bir hamd olan namaz, nice hikmetle dolu manevi bir yolculuktur. İşte İslam'ın beş temel şartından biri olan namazla ilgili hazırladığımız çalışma...