Yüce Allah'ın kullarına daveti: Namaz

"Namaz dinin direği, müminin miracıdır. " Allah'ın sonsuz nimetlerini, kainatı ayaklarına serdiği kulundan öncelikle beklediği vazifesidir namaz. Bir zikir, bir şükür, bir hamd olan namaz, nice hikmetle dolu manevi bir yolculuktur. İşte İslam'ın beş temel şartından biri olan namazla ilgili hazırladığımız çalışma...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN