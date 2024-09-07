07 Eylül 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Yozgat'ta öğretmenler, okullarını yeni eğitim yılına hazırladı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Şehit Sadık Nazlı İlkokulu ve Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan idareciler ve öğretmenler, öğrencilerinin daha iyi ortamda eğitim görmeleri için okulun birtakım bakım ve onarım işlerini tamamlayarak okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.