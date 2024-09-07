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Yozgat'ta öğretmenler, okullarını yeni eğitim yılına hazırladı

Yozgat'ta öğretmenler, okullarını yeni eğitim yılına hazırladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 12:56
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Şehit Sadık Nazlı İlkokulu ve Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan idareciler ve öğretmenler, öğrencilerinin daha iyi ortamda eğitim görmeleri için okulun birtakım bakım ve onarım işlerini tamamlayarak okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.
Yozgat’ta öğretmenler, okullarını yeni eğitim yılına hazırladı
Yozgat'ta öğretmenler, okullarını yeni eğitim yılına hazırladı
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