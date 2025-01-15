15 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yozgat'ta çocuğun cesedinin atıldığı iddia edilen çöplük görüntülendi
Yozgat’ta çocuğun cesedinin atıldığı iddia edilen çöplük görüntülendi

Yozgat'ta çocuğun cesedinin atıldığı iddia edilen çöplük görüntülendi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2025 12:20
Güncelleme:15.01.2025 12:22
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı. İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi. Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti. Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.
Yozgat’ta çocuğun cesedinin atıldığı iddia edilen çöplük görüntülendi
Yozgat’ta çocuğun cesedinin atıldığı iddia edilen çöplük görüntülendi
Yozgat'ta çocuğun cesedinin atıldığı iddia edilen çöplük görüntülendi
Serenay Sarıkaya’dan iddialara yanıt
Serenay Sarıkaya'dan iddialara yanıt
Vahşet! Boğazı kesilerek...
Vahşet! Boğazı kesilerek...
Kapılarına gelen tilkiyi elleriyle beslediler
Kapılarına gelen tilkiyi elleriyle beslediler
Adana’da kahvaltı sofrasında vahşet!
Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet!
Trakya’da kar yağışı etkili!
Trakya’da kar yağışı etkili!
Kış uykusuna yatmayan ayılar böyle görüntülendi
Kış uykusuna yatmayan ayılar böyle görüntülendi
Kedinin fare ile oyunu kamerada
Kedinin fare ile oyunu kamerada
Aç kalan tilki...
Aç kalan tilki...
GFB Derneği üyelerinin karıştıkları silahlı saldırı kamerada
GFB Derneği üyelerinin karıştıkları silahlı saldırı kamerada
Mahallede yakmadığı yer kalmadı
Mahallede yakmadığı yer kalmadı
Limonda yoğun hasat dönemi
Limonda yoğun hasat dönemi
Daha Fazla Video Göster