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Yollarda bayram yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 14:33
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Karabük Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
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