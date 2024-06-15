Yollarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Karabük Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluk yaşanıyor.