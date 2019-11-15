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15.11.2019

Yolda yürüyen kediye sebepsiz yere tekme attı! Skandal görüntüler kamerada... |Video

İstanbul Fatih'te bir sokak kedisi, vicdansız şahsın hedefi oldu! Üstelik onlarca kişinin gözleri önünde vicdansız adam, sokakta gezmekte olan kediye tekme attı. Kedi metrelerce havaya uçarken o anlar kameralara yansıdı. Zavallı kediye bölgedeki esnaflar sahip çıkarken, vicdansız adama ateş püskürdü.

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