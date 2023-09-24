24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Erzurum'daki feci kazada ölü ve yaralılar var...

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Erzurum'daki feci kazada ölü ve yaralılar var...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2023 12:11
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Afetzede üreticilere Devlet desteği
Afetzede üreticilere Devlet desteği
Arkadaşı için işaret dili öğrendi
Arkadaşı için işaret dili öğrendi
Üsküdar’da nereler gezilmeli
Üsküdar'da nereler gezilmeli
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölüler var...
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölüler var...
Aileden korkunç iddia: Katil başkası
Aileden korkunç iddia: Katil başkası
İstanbul’da korkutan yangın!
İstanbul'da korkutan yangın!
Mobil bankacılık kullananlar dikkat
Mobil bankacılık kullananlar dikkat
Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı!
Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı!
63 yılda 70’ten fazla göl kurudu
63 yılda 70'ten fazla göl kurudu
Başıboş köpek sayısı her geçen gün artıyor
Başıboş köpek sayısı her geçen gün artıyor
Üsküdar’da yöresel lezzet festivali başladı
Üsküdar'da yöresel lezzet festivali başladı
Başkan Erdoğan’ın kuzeni için son görev
Başkan Erdoğan'ın kuzeni için son görev
Daha Fazla Video Göster