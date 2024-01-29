29 Ocak 2024, Pazartesi
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Yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul'u da etkisi altına alacak! Meteoroloji'den yeni uyarı...
Yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışı etkili olurken Meteoroloji'den vatandaşlara yeni bir uyarı geldi. İstanbul'da bugün de kar yağışı beklenirken olası buzlanmalara karşı dikkatli olmaları istendi. Peki kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik verdi.