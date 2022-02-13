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YKS’da barajın kaldırılması ne anlama geliyor? YKS yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 2022-YKS’ye dair merak edilenler

A Haber
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Giriş: 13.02.2022 09:46
YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak. Oeki 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi nasıl olacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
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