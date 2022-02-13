YKS’da barajın kaldırılması ne anlama geliyor? YKS yerleştirme puanı nasıl belirlenecek? İşte 2022-YKS’ye dair merak edilenler

YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak. Oeki 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi nasıl olacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.

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