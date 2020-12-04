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Yıllar önce dedesi dağda çobanlık yaparken buldu! Ceviz kullanmak için kullanılan taşın gramına 35-120 dolar arası fiyat biçtiler

İHA
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Giriş: 04.12.2020 14:13
Güncelleme:04.12.2020 17:29
Muğla’nın Marmaris ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan 34 yaşındaki Yasin Demiralp, dedesinin 35 yıl önce dağda bulduğu ve ceviz kırmak için kullandığı taşın göktaşı olduğunu iddia etti. Taşın gramına ise 35 -120 dolar arasında fiyat biçtiler.

Marmaris'te yaşayan Yasin Demiralp, Diyarbakır'da yaşayan dedesinin dağda çobanlık yaparken 35 yıl önce bulduğu taşı 2 yıl önce dedesinin evinde tadilat yaparken ortaya çıkardı. Demiralp, dedesine taşın ne olduğunu sorduğunda dağda bulduğunu ve bu taşla ceviz kırdığını ifade etti. Daha önce böyle bir taşa rastlamadığını ve taşı inceletmek için Marmaris'e getirdiğini belirten Demiralp, "Bizim oralarda bu renk taş olmaz. Değişik geldi, ben de inceletmek için yanımda Marmaris'e getirdim" dedi.

Yıllar önce dedesi dağda çobanlık yaparken buldu! Ceviz kullanmak için kullanılan taşın gramına 35-120 dolar arası fiyat biçtiler YILLAR ÖNCE DEDESİ DAĞDA ÇOBANLIK YAPARKEN BULDU! CEVİZ KULLANMAK İÇİN KULLANILAN TAŞIN GRAMINA 35-120 DOLAR ARASI FİYAT BİÇTİLER

"YAKLAŞIK BİR KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA"
Dedesinin bulduğu taşın göktaşı olduğuna inandığını söyleyen Demiralp "Daha önce bizim oralara göktaşı düştü, daha yeni Batman tarafına da düştü. 10 yılda bir düşer bununda göktaşı olabileceğini düşündüm. Daha önce gösterdiğim kişiler bu taşı kestiler, laboratuvara götürdüklerini söylediler, '1 gramı 35 dolar ile 120 dolar arasında değişiyor' dediler. O taşı kesip götüren adamlar benimle ortak olmak istedi. Taş 1 kiloydu, aldıkları parçayı geri getirmediler, aradığımda da ulaşamıyorum" diye konuştu.

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