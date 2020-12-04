Demiralp, dedesine taşın ne olduğunu sorduğunda dağda bulduğunu ve bu taşla ceviz kırdığını ifade etti. Daha önce böyle bir taşa rastlamadığını ve taşı inceletmek için Marmaris'e getirdiğini belirten Demiralp, "Bizim oralarda bu renk taş olmaz. Değişik geldi, ben de inceletmek için yanımda Marmaris'e getirdim" dedi.