Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! 'Kerem'in selamı var' deyip...

Yiğit Marcus Aral, bir dönem ayrılık yaşadığı Şevval Şahin'in görüşmeye başladığı Kerem Kamışlı'yı sandalye ile deniz atmış, olay magazin gündemine damga vurmuştu. Kısa ayrılık sürecinin ardından yeniden aşk yaşamaya başlayan Aral ve Şahin, İtalya dönüşü büyük şok yaşadı. Yiğit Marcus Aral, dün akşam evinin önünde saldırıya uğradı. Saldırganlar "Kerem'in selamı var" deyip Aral'ı darp etti.