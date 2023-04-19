Yeşim’i katleden sevgilisi psikopat çıktı! Eski eş anlattı | Satır satır dehşet

Korkunç olay önceki gün Manisa'nın Demirci ilçesindeki meydana geldi. Komiser yardımcısı 32 yaşındaki Doğancan Y.’nin dairesinin bulunduğu polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Doğancan Y.'nin bir hafta önce boşandığı eski eşi 28 yaşındaki Meryem Emir'i dövüp, hakaret ettiği, 'Sen ölümden korkmuyor musun?' diyerek başına silah dayadığı öğrenildi. Meryem Emir’in komiser yardımcısı eski eşine karşı uzaklaştırma kararı da talep ettiği bildirildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...