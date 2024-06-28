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Yeşilçam’ın yakışıklı jönü: Cüneyt Arkın! Aksiyon filmlerinin yürekli kahramanı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 28.06.2024 14:07
Cüneyt Arkın'sız 2 yıl geçti. 85 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın bugün ölüm yıldönümü. Canlandırdığı karakterlerle izleyicinin kalbinde taht kuran yıldız kariyerine yüzlerce film sığdırdı. Unutulmazlar arasına adını yazdıran Cüneyt Arkın'ın hikayesini A Haber ekrana getirdi.
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