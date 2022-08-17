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Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber! Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti… Pekkutsal’a veda bugün

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Giriş: 17.08.2022 09:39
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Sinema ve tiyatro oyuncusu Pekkutsal 87 yaşındaydı. Yine sinemanın bir başka efsanesi Kemal Sunal'la birçok kez kamera karşısına geçen Pekkutsal, "Bombacı Mülayim", "Yedi Bela Hüsnü" filmleriyle hafızalara kazındı.
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