Yenikapı-Kirazlı Metrosu’ndaki bu görüntü bugün çekildi! Bu da mı organize kötülük?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İETT sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8’den 4’e düşürmesi sonrasında bu sabah saat 07.51'de Yenikapı-Kirazlı Metrosu’nda kalabalık yığınlar görüntülendi. Daha önceki görüntüler için İBB Sözcüsü Murat Ongun, vatandaşı suçlayarak yaşananları "organize kötülük" ve "senaryo" olarak değerlendirmişti. Bu görüntü ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.