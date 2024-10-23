23 Ekim 2024, Çarşamba
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Yenidoğan çetesi mağduru aile ilk kez konuştu: Bebeğimi bilerek aç bıraktılar
Yenidoğan Çetesi’nin ölüme sürüklediği 12 bebek var. Onlarca da şüpheli bebek ölümü. Sabıkalı hastanelerde doğum yapan ya da bebeği oraya sevk edildikten sonra hayatını kaybeden aileler “acaba” diyor. Büyünlü ailesi o derin şüpheyi taşıyanlardan. Ekiplerimize konuşan annenin sözleri tüyler ürpertti.