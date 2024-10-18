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Yenidoğan çetesi! Bakan Memişoğlu: Hastaneler kapatıldı

Yenidoğan çetesi! Bakan Memişoğlu: Hastaneler kapatıldı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 15:52
Güncelleme:18.10.2024 15:52
Türkiye sarsan "Yenidoğan Çetesi" hakkında konuşan Sağlık Bakanı Porf. Dr. Kemal Memişoğlu "Hastaneler kapatıldı. Suçlular tutuklandı" ifadelerini kullandı.
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Hastaneler kapatıldı! Suçlular tutuklandı
"Hastaneler kapatıldı! Suçlular tutuklandı"
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