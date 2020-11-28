Yeni tedbirler gündeme gelecek mi? Bilim Kurulu üyesi İlhan A Haber’de cevapladı

Koronavirüs vakaları yükseliyor. Günlük vakada 30 bin sınırına yaklaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamadan sonra yeni tedbirler gündeme gelecek mi? Yerli aşı çalışmaları ne aşamada? Hangi yaş grupları aşılanacak? Yoğun bakımlar ne durumda? Bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına konuk olan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan verdi.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklamaları:

"Ben kendi üzerimden durumu aktarmaya çalışayım. Sabah erken saatlerde fakülteye gidiyorum. Burada oldukça az insanla temas etme gayreti içerisinde oluyoruz ancak Tıp Fakültesi olduğu için bu çok mümkün değil çünkü sürekli insanlarla temas halindeyiz. Bu temas süresini maskeyle ve fiziksel sınırı koruyarak geçirmeye çalışıyoruz.

TEMAS ÇOK ÖNEMLİ

Dışarıya çıktığımız zamanlarda ise orman içerisinde ve yürüyüş yaparak değerlendiriyoruz ve teması azaltmaya çalışıyoruz. İnsanlar maskeyle yürüyor maskesiz yürüyene çok denk gelmiyorum.

Bu şekilde koronavirüsten korunmuş oluyoruz. Kendi adıma böyle davranıyorum annem ve ailem için bunu yapıyorum.

"PAZARTESİ SALI GÜNÜ KRİTİK"

Geçtiğimiz hafta bazı tedbirler alındı. Bu hafta ancak pazartesi ve salı günü bunu değerlendirmek mümkün tedbirlerin ne kadar işe yaradığını ancak o zaman göreceğiz.

Ne kadar vaka ya da hasta sayısında değişim oldu buna bakılacak ve ona göre konuşmamız gerekecek. Şimdi konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Alınan tedbirlerin etkisi ancak 7 ila 10 gün içerisinde ortaya çıkıyor.

"GÜNLÜK DEĞİL TRENDE BAKMAK GEREKİR"

Burada günlük rakamlara değil trende bakmak gerekiyor. Burada 6 binden aşağı yönlenme yada sabit kalma olursa ya da ağır hasta sayısında azalma olursa tedbirlerin iyi olduğunu düşünmek gerekiyor ama eğer böyle olmazsa daha kısıtlayıcı önlemler alınabilir."