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Yemen’de Husileri hedef alan ABD sivil kabileyi katletti

Yemen’de Husileri hedef alan ABD sivil kabileyi katletti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 15:48
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından silahlı Husi bir grubu vurduklarına dair görüntü paylaştı. Ancak görüntüdeki grubun oluşturduğu çember şekli ABD'nin sivilleri vurduğu ihtimalini gündeme getirdi. ABD'nin asıl hedefindeki Husiler ise söz konusu grubun Ramazan Bayramı’nı kutlamak üzere bir araya gelen Yemenli kabile olduğunu açıkladı.
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Yemen’de Husileri hedef alan ABD sivil kabileyi katletti
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