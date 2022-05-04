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Yaylada kaybolan Tarık’ı çobanlar yaylada uyurken buldu

DHA
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Giriş: 04.05.2022 13:13
Kars'ta 1 Mayıs günü yayla dönüşü kaybolduğu ihbarıyla aranan Tarık Altun (12) yaşadığı köyden 8 kilometre uzaklıktaki Yalçınkaya Köyü yaylasında çoban Yener Tekbey tarafından uyurken bulundu.
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