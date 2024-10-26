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Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı

Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 18:16
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir bina elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sırasında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk, çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. İşte o anlar.
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Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı
Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı
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