Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir bina elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sırasında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk, çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. İşte o anlar.

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