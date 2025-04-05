Yabancı uyruklu vatandaşlar tek tek denetlendi!

Bolu İl Göç İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından cadde üzerinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından kimlikleri kontrol edilen kişilerin, İl Göç İdaresi’nin mobil kontrol aracında pasaport kontrolü yapıldı. Vizesi biten, kimlik belgesi geçersiz olan, ikamet izni biten yabancı uyruklu vatandaşların gerekli işlemleri yapıldı. Ekipler tarafından 2 saatte yaklaşık olarak 100 kişi denetlendi.

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