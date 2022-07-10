10 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yabancı düşmanlığı kime hizmet ediyor? Muhalefetin göçmen politikası neyi hedefliyor?

Yabancı düşmanlığı kime hizmet ediyor? Muhalefetin göçmen politikası neyi hedefliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2022 12:12
Bir süredir özellikle bazı siyasetçilerin provokasyonlarıyla yabancı düşmanlığı beslenmeye çalışılıyor. Özellikle sosyal medyada göçmenlere karşı yapılan asılsız haberler toplumu kin ve nefrete sürüklüyor. Peki bu sürecin arkasında kimler nasıl rol alıyor? Toplumu kutuplaştırarak ırkçılığı körükleyen siyasi politika ile ne amaçlanıyor? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yabancı düşmanlığı kime hizmet ediyor?
Yabancı düşmanlığı kime hizmet ediyor?
Kadir Şeker yeniden mi tutuklanacak?
Kadir Şeker yeniden mi tutuklanacak?
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
7 aile arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var
7 aile arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var
Bekçi’nin dikkati mahalleyi yanmaktan kurtardı
Bekçi’nin dikkati mahalleyi yanmaktan kurtardı
İşte yıldırım düşen ev
İşte yıldırım düşen ev
Araçlar suya gömüldü! Birçok işyeri sular altında
Araçlar suya gömüldü! Birçok işyeri sular altında
Sele kapılan kadın can verdi!
Sele kapılan kadın can verdi!
Banyosunda yılanla karşılaştı!
Banyosunda yılanla karşılaştı!
İstanbul’da çakan şimşek sayısı...
İstanbul'da çakan şimşek sayısı...
A Haber ekipleri bölgede
A Haber ekipleri bölgede
2 yıl sonra aynı görüntüler!
2 yıl sonra aynı görüntüler!
Daha Fazla Video Göster