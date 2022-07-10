10 Temmuz 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yabancı düşmanlığı kime hizmet ediyor? Muhalefetin göçmen politikası neyi hedefliyor?
Bir süredir özellikle bazı siyasetçilerin provokasyonlarıyla yabancı düşmanlığı beslenmeye çalışılıyor. Özellikle sosyal medyada göçmenlere karşı yapılan asılsız haberler toplumu kin ve nefrete sürüklüyor. Peki bu sürecin arkasında kimler nasıl rol alıyor? Toplumu kutuplaştırarak ırkçılığı körükleyen siyasi politika ile ne amaçlanıyor? İşte detaylar...