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15.04.2020

Vatandaşlardan seferleri azaltan İBB'ye sert tepki: Evimize gidemiyoruz

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele ederken CHP’li İBB yönetiminin uyguladığı skandal yöntemler, İstanbul’da yaşayan vatandaşları adeta çileden çıkardı. Otobüsün önüne geçen yolcular, neden otobüs çıkarılmadığını soruyor. Bir diğer vatandaş ise “Evimize gidemiyoruz” diye isyan etti.

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