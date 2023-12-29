Vatandaşın İBB çilesi bitmiyor! Metrobüs yolundaki çalışma trafiği felç etti

Sefaköy'de metrobüs durağında yapılan çalışma nedeniyle bölgede yolun bir kısmının trafiğe kapatılması ulaşımı felç etti. Vatandaşlar İBB'ye tepki gösterirken, çalışmanın 1 aydır sürdüğü öğrenildi.

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