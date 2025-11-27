27 Kasım 2025, Perşembe

Vanlı anne: Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler

Giriş: 27.11.2025 16:59
Van’da çocukları dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 113’üncü haftasında devam ediyor. Evlatlarına kavuşmayı bekleyen 35 aile, ellerindeki dövizlerle yürüyerek dualar eşliğinde evlatlarına kavuşma talebini dile getirdi. Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, “Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler… Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız” dedi. Oğlu için eyleme katılan Saliha Mert ise sürecin olumlu sonuçlanmasını umut ettiklerini belirtti.
