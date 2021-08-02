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Van'ı ikinci kez sel vurdu! Araçlar suya gömüldü, hasar gören evler yıkılacak

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 09:48
Güncelleme:02.08.2021 09:49
Van' Başkale'de sağanak sonucu yaşanan selde 6 ev yıkılmış, 1 kişi de son anda kurtarılmıştı. İşte o bölgede yeniden sel meydana geldi. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı.

Başkale'de etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Başkale Esenyamaç Mahallesi'nde dereler yeniden taştı. Başkale'yi vuran selde 10 ev yıkıldı. Araçlar suya gömüldü, hasar gören evler yıkılacak.

Kenti vuran sel sonrası bölgede çalışmalar sürüyor. Kentte yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

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