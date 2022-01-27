27 Ocak 2022, Perşembe
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Van’da kar, iş makinelerinin boyunu aştı
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bahçesaray ilçesinin Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrası yolunda, iş makinelerinin boyunu aşan karda zorlu bir mücadele yürütüyor. Ekiplerin günlerdir süren çalışmayla açtıkları mezra yolu, çığ düşmesi sonucu tekrar kapandı.