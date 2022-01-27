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Van’da kar, iş makinelerinin boyunu aştı

DHA
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Giriş: 27.01.2022 15:45
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bahçesaray ilçesinin Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrası yolunda, iş makinelerinin boyunu aşan karda zorlu bir mücadele yürütüyor. Ekiplerin günlerdir süren çalışmayla açtıkları mezra yolu, çığ düşmesi sonucu tekrar kapandı.
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