-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni gelişme! Düğün altınları başka adresten çıktı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni gelişme! Düğün altınları başka adresten çıktı

Van'da “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Çağla Öz Tançalan'a düğünde takıldığı değerlendirilen çok sayıda ziynet eşyası ve para Muradiye'deki bir evin eklentisinde ele geçirildi. Aramada 66 bilezik, metrelerce zincir, gerdanlık, döviz, Türk lirası ve Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaport bulundu. Ele geçirilen materyallerin soruşturmayla bağlantısı inceleniyor.

Marmara ve Çanakkale'de mavi denizanası alarmı! Uzman isim A Haber'de uyardı
Sonraki Video
Marmara ve Çanakkale'de mavi denizanası alarmı! Uzman isim A Haber'de uyardı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar