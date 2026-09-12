“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni gelişme! Düğün altınları başka adresten çıktı

Van'da “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Çağla Öz Tançalan'a düğünde takıldığı değerlendirilen çok sayıda ziynet eşyası ve para Muradiye'deki bir evin eklentisinde ele geçirildi. Aramada 66 bilezik, metrelerce zincir, gerdanlık, döviz, Türk lirası ve Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaport bulundu. Ele geçirilen materyallerin soruşturmayla bağlantısı inceleniyor.