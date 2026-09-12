Alaska'da dehşet! 15 yaşındaki çocuk Bering Denizi'nde 2 gün hayata tutundu

ABD'nin Alaska eyaletinde 15 yaşındaki Derek Parker, ağabeyi ve kuzeniyle balık tutmak için açıldığı denizde teknelerinin alabora olması sonucu ölüm kalım savaşı verdi. Bering Denizi'nin dondurucu sularında yaklaşık 2 gün boyunca ters dönen teknenin üzerinde kurtarılmayı bekleyen Parker'ın ağabeyi ve kuzeni ise hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı çocuk, hipotermi belirtileri gösterirken balıkçı teknesinin mürettebatı tarafından battaniye ve sıcak kompreslerle ısıtıldı.