-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Anadolu'nun asırlık ekmekleri sofralarda! Geleneksel tarifler nesilden nesile yaşatılıyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Anadolu'nun asırlık ekmekleri sofralarda! Geleneksel tarifler nesilden nesile yaşatılıyor

Anadolu'nun farklı bölgelerinde yüzyıllardır sürdürülen ekmek yapım gelenekleri, değişmeyen tarif ve yöntemlerle yaşatılıyor. Çanakkale Lapseki'deki asırlık kara fırında ekşi mayalı somunlardan Kuyulu köyünün nohut mayalı ekmeğine, Selanik göçmenlerinden kalan sac kapama muhacir ekmeğinden Aksaray Güzelyurt'un Gelveri ekmeğine kadar birbirinden farklı lezzetler, odun ateşinde ve geleneksel usullerle hazırlanıyor. Ustalar, büyüklerinden öğrendikleri tarifleri gelecek nesillere aktararak Anadolu'nun kadim ekmek kültürünü yaşatıyor.

Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü iş makinesine çarptı: 5 yaralı
Sonraki Video
Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü iş makinesine çarptı: 5 yaralı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar