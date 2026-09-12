Anadolu'nun asırlık ekmekleri sofralarda! Geleneksel tarifler nesilden nesile yaşatılıyor

Anadolu'nun farklı bölgelerinde yüzyıllardır sürdürülen ekmek yapım gelenekleri, değişmeyen tarif ve yöntemlerle yaşatılıyor. Çanakkale Lapseki'deki asırlık kara fırında ekşi mayalı somunlardan Kuyulu köyünün nohut mayalı ekmeğine, Selanik göçmenlerinden kalan sac kapama muhacir ekmeğinden Aksaray Güzelyurt'un Gelveri ekmeğine kadar birbirinden farklı lezzetler, odun ateşinde ve geleneksel usullerle hazırlanıyor. Ustalar, büyüklerinden öğrendikleri tarifleri gelecek nesillere aktararak Anadolu'nun kadim ekmek kültürünü yaşatıyor.