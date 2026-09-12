Marmara ve Çanakkale'de mavi denizanası alarmı! Uzman isim A Haber'de uyardı

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda son günlerde sayıları artan mavi denizanaları vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Karabiga sahillerinin ardından Çanakkale Boğazı'nda da yoğun şekilde görülen Rhizostoma pulmo türünün neden çoğaldığını ve insan sağlığına etkilerini A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Suat Ateş'e sordu. Prof. Dr. Ateş, denizanalarının özellikle 3-5 metre derinlikte yoğunlaştığını belirtirken, temas halinde kızarıklık ve uyuşmaya yol açabileceğini, kıyısal ekosistemde kirliliğin azaltılmasının ise en önemli mücadele yöntemi olduğunu söyledi.