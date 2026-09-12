Denizli'den dünyaya elektrikli araç ihracatı! Atlı faytondan yerli teknolojiye uzanan başarı

Denizli'nin yaklaşık 20 bin nüfuslu bir ilçesinde 1988 yılında elektrikli fayton üretimiyle başlayan yerli üretim serüveni, bugün klasik otomobiller, golf araçları ve elektrikli otobüslerle dünya pazarına uzanıyor. Hayvanların iş gücü olarak kullanılmasına alternatif oluşturmak amacıyla geliştirilen elektrikli faytonlar, bugün 7-8 ülkeye ihraç edilirken, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun üretim tesisinden son gelişmeleri aktardı. Şirket kurucusu Haluk Şahin, 3 saatte şarj olabilen, yaklaşık 70 kilometre menzile sahip ve 6 kişi taşıyabilen elektrikli faytonun Türkiye'de farklı alanlarda da kullanıldığını açıkladı.