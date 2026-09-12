Kaşif Kozinoğlu'nun mezarında kritik hareketlilik! Fethi kabir için ekipler geldi

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada kritik aşamaya gelindi. Fethi kabir işlemi öncesinde olay yeri inceleme ekipleri ve cenaze aracı Kozinoğlu'nun mezarının başında hazır bulundu, alan brandalarla çevrildi. Mezardan alınacak doku ve olası kefen örneklerinin Adli Tıp Kurumu'nda toksikolojik ve kimyevi incelemeye tabi tutulması beklenirken, soruşturma kapsamında gündeme gelen FETÖ bağlantısı ve ilaçlara ilişkin iddialar da araştırılıyor.