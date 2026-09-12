Adana'da “Şimşekler” suç örgütüne operasyon! 11 ilde 97 şüpheliye şafak baskını

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “Şimşekler Suç Örgütü”ne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yurt dışında firari Halim Şimşek'in liderliğini yaptığı öne sürülen örgüte yönelik soruşturmada, haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme gibi suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 97 şüpheli hedef alındı. Operasyonda şu ana kadar 64 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın mali ayağında ise 10 şirket, 4 taşınmaz ve 13 araca el konuldu.