Mutfaklarda kış mesaisi başladı! İncir reçelinden erişteye geleneksel lezzetlerin püf noktaları

Yaz mevsiminin son günleri yaklaşırken Türkiye'nin farklı bölgelerinde kış hazırlıkları hız kazandı. Evlerde toplanan incirler reçele, domates ve biberler kahvaltılık soslara, süt ve yumurtayla hazırlanan hamurlar ise el emeği eriştelere dönüşüyor. Maharetli kadınlar, kavanozların kış boyunca sağlıklı ve lezzetli şekilde muhafaza edilmesi için uyguladıkları geleneksel yöntemleri ve tariflerin püf noktalarını paylaştı.