Aile Bakanı Göktaş A Haber'de: 'İyilik Var' programı 81 ile yayılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini dijital ortamda buluşturmak amacıyla “İyilik Var” platformunu hayata geçirdi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci’nin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 il müdürlüğünün sisteme entegre edileceğini belirterek platformun gönüllülük faaliyetlerini daha erişilebilir ve kurumsal hale getireceğini açıkladı. “İyilik Kapısı” modülüyle esnaf ve hayırseverlerin de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet sunabileceğini belirten Göktaş, Türkiye genelinden 32 gönüllünün de ödüllendirileceğini söyledi.