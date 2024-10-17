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Uzman isim A Haber'de gün ve saat verdi: Kar yağışı bekliyoruz

Uzman isim A Haber'de gün ve saat verdi: Kar yağışı bekliyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 14:38
MGM Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Haber canlı yayınında "Bu gece saatlerinden sonra kar yağışı bekliyoruz. Özellikle yükseklerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde." dedi.
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