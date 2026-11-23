Ayı, kurt, tilki ve domuzlar neden şehre iniyor? İşte uzmanına göre nedenleri

İstanbul Sarıyer'de kayıp aslanın aranmasıyla yeniden gündeme gelen yaban hayvanlarının şehirlerde görülmesi tartışılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, yaşam alanlarının bozulması, şehirlerde kolay besine ve suya ulaşılması ile güvenlik ihtiyacının yaban hayvanlarını yerleşim yerlerine yaklaştırdığını söyledi. Başkaya, şehirleşme planlamasında yaban hayatının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.