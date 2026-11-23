Sarıyer'de kayıp aslan nerede? Binlerce saatlik görüntü inceleniyor

İstanbul Sarıyer'de kayıp aslanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinden itibaren aslanın ilk görüldüğü bölgede yürütülen çalışmalar tamamlanırken ekipler, arama alanını genişleterek Belgrad Ormanı girişlerinin de aralarında bulunduğu beş farklı noktaya yoğunlaştı. Havadan dronlarla, karadan ise ekipler tarafından gerçekleştirilen taramalarda çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelenirken vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendiriliyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, arama çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardı.