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17.11.2019

Uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde katledildi |Video

Isparta'da uzman çavuş olarak görev yapan Erhan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis cinayetten sonra kaçan Ebru Öztürk'ün erkek kardeşini yakalamak için çalışma başlatırken, talihsiz çiftin çocukları da koruma altına alındı.

Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Davraz Mahallesi 142. Cadde'deki bir sitenin birinci katındaki daireden gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisler, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün cansız bedenlerini buldu.

Öztürk çiftini iki çocuğunun yanında öldürdükten sonra kaçan ve akrabaları olduğu iddia edilen katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Isparta Emniyet Müdürü Metin Altay ve Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Polis ekiplerinin dairede incelemeleri devam ediyor.

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