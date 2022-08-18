Üstün Dökmen'in geçmişteki skandalı ortaya çıktı! Dökmen'le davalı olan kadın A Haber'e konuştu

"Başörtülü psikolog olmaz." sözleriyle gündeme oturan Profesör Doktor Üstün Dökmen'in, 2018 yılında konuşmacı olarak katıldığı bir konferans sonrası tesettürlü bir kadına hakaret ettiği ortaya çıktı. Dökmen'in sözlü saldırısına uğrayan ve hakaret davası açan mağdure Fatma Çaturoğlu, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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