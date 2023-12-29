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Üstgeçit ihmali ölüme yol açtı! Hastane yolu ölüm yolu oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 11:04
Güncelleme:29.12.2023 11:08
Gaziosmanpaşa'da trafiğin hayli yoğun olduğu bir cadde burası. Son dönemde kazalarla gündemde. Karşıdan karşıya geçmek isterken bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Aslında bir üstgeçit var o noktada. Asansörü de var ama aylardır çalışmıyor. Karşıya geçmek için hayatını riske atıyor insanlar. Aralarında merdiven çıkmak istemeyenler de var, sağlık problemleri yüzünden üstgeçidi kullanamayanlar da. Hatta belki de çoğunluktalar. Çünkü, tam o noktada bir fizik tedavi merkezi var.
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