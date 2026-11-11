İstanbul Boğazı'nda gırgır tartışması! Balıkçılar arasında 24 metre krizi

İstanbul Boğazı'nda, özellikle Sarıyer açıklarında avlanan gırgır tekneleri ile kıyıdan olta balıkçılığı yapanlar arasında 24 metre derinlik sınırı tartışması yaşanıyor. Olta balıkçıları, gırgır teknelerinin kıyıya çok yakın ağ atarak avlanma kurallarını ihlal ettiğini, balıkların üreme alanlarına zarar verdiğini ve balık çeşitliliğini tehdit ettiğini öne sürdü. Gırgır teknesi sahibi Adem Mermer ise iddiaları reddederek 60-70 metre derinlikte, yasal sınırlara uygun şekilde avlandıklarını savundu. Olta balıkçıları Orhan Cebeci ve Mustafa Arslan, teknelerin balık sürülerinin önünü kestiğini ve av veriminin düştüğünü belirtirken, gırgır çalışanları avlanma faaliyetlerinin Sahil Güvenlik tarafından takip edildiğini ifade etti. Taraflar arasındaki tartışmanın odağında avlanma sınırları ve İstanbul Boğazı'ndaki balık popülasyonunun korunması yer alıyor.