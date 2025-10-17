17 Ekim 2025, Cuma
Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nu kaybettik
Hem Türk tiyatrosunun hem de sinema ve dizilerin en çok sevilen oyuncularından biriydi. Türk halkı onu, 60 yaşından sonra televizyonlarda görmeye başlamıştı ama o aslında; uzun yıllar tiyatroda emek veriyordu. Geçtiğimiz ay doğum gününü de kutlamıştı. Maalesef bugün hayatını kaybetti. Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayata veda etti.