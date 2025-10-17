Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu kaybettik

Hem Türk tiyatrosunun hem de sinema ve dizilerin en çok sevilen oyuncularından biriydi. Türk halkı onu, 60 yaşından sonra televizyonlarda görmeye başlamıştı ama o aslında; uzun yıllar tiyatroda emek veriyordu. Geçtiğimiz ay doğum gününü de kutlamıştı. Maalesef bugün hayatını kaybetti. Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayata veda etti.

