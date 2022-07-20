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Üsküdar'daki gizli tünelle ilgili şoke eden iddia: Küpler dolusu altın çalındı

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Giriş: 20.07.2022 18:47
Üsküdar’da, asırlar öncesinden kazıldığı tahmin edilen ve günümüzde hala var olan bir gizli tüneli defineciler tahrip etti. Bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yanında kamp kuran defineciler, kurdukları düzenek ile tünelin tuzaklı kapaklarını etkisiz hale getirerek tünelde ilerledi. Definecilerin talan ettiği tünelden küpler dolusu altın ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor.
Üsküdar’daki gizli tünelle ilgili şoke eden iddia
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