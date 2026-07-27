Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisini hedef aldığı bildirildi. Tahran yönetimi saldırıya sert tepki gösterirken, olayda bir denizcinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırının faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirtirken, Tahran yönetimi saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olduğunu savundu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını duyurdu. A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.